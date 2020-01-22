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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43225

В Сумах полицейские помешали «гастролерам» совершить квартирную кражу

В спальном микрорайоне двое мужчин пытались попасть в чужой дом, когда их задержали полицейские.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение краж из квартир, оперативники Сумского отдела полиции задержали двух жителей Ивано-Франковской области возле одной из многоэтажек по улице Интернационалистов.

В ходе проведения поверхностного осмотра у мужчин обнаружено и изъято набор приспособлений для открытия замков (отмычек) и перчатки. А при осмотре квартиры, которую 28-летние мужчины снимали посуточно, полицейские изъяли несколько мобильных телефонов, сим-карты к ним, отмычки, сменную одежду и обувь.

«Уже доказана причастность данных лиц к совершению краж в Одессе и Киеве. В Сумы они прибыли на автомобиле, и, скорее всего, с аналогичной целью, - говорит Валерий Строкач, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Камеры видеонаблюдения, установленные в многоэтажке, зафиксировали, как мужчины длительное время бродят лестничными площадками сначала одного подъезда, потом другого. Одна из опрошенных жительниц дома заметила, как они пытались открыть квартиру по соседству».

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит граждан быть бдительными и обязательно обращать внимание на всех незнакомых людей, которые могут находиться в ваших подъездах, звонить или стучать в двери квартир или домов. В случае выявления таких подозрительных лиц нужно немедленно информировать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Домушники Кража

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