В Ромнах почтили память первого директора ДЮСШ турниром

В турнире приняли участие 6 команд юношей 2004-2005 годов рождения: Роменская ДЮСШ им. В. Гречаного, ДЮСШ им. П.Калнышевского Роменского района, КДЮСШ г. Лохвица, Недригайловская ДЮСШ, ФЦ «Барса» Сумы, ДЮСШ Липоводолинского поселкового совета.
По результатам трех дней соревнований, в напряженной и бескомпромиссной борьбе звание чемпиона турнира завоевала команда Роменская ДЮСШ им. В. Гречаного (тренер Джур А.П.), 2 место заняла КДЮСШ г. Лохвица, 3 место - команда юношей ДЮСШ им. П.Калнышевского Роменского района.
Победители и призеры соревнований награждены призами, медалями и грамотами отдела молодежи и спорта Роменского горисполкома.
Лучшие игроки турнира награждены ценными призами (статуэтками) в номинациях:
«Лучший вратарь» - Яцюк Валерий (Лохвица)
«Лучший игрок турнира» - Горобець Богдан (Ромны)
«Лучший нападающий» - Киптенко Юрий (Липовая Долина)
«Лучший защитник» - Прончак Максим (Роменский район)
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