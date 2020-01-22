В Ромнах почтили память первого директора ДЮСШ турниром На выходных в спортивном комплексе имени Владимира Окипного состоялся IV традиционный Всеукраинский турнир по футзалу, посвященный памяти первого директора Роменской ДЮСШ Виктора Гречаного.

В турнире приняли участие 6 команд юношей 2004-2005 годов рождения: Роменская ДЮСШ им. В. Гречаного, ДЮСШ им. П.Калнышевского Роменского района, КДЮСШ г. Лохвица, Недригайловская ДЮСШ, ФЦ «Барса» Сумы, ДЮСШ Липоводолинского поселкового совета.

По результатам трех дней соревнований, в напряженной и бескомпромиссной борьбе звание чемпиона турнира завоевала команда Роменская ДЮСШ им. В. Гречаного (тренер Джур А.П.), 2 место заняла КДЮСШ г. Лохвица, 3 место - команда юношей ДЮСШ им. П.Калнышевского Роменского района.

Победители и призеры соревнований награждены призами, медалями и грамотами отдела молодежи и спорта Роменского горисполкома.

Лучшие игроки турнира награждены ценными призами (статуэтками) в номинациях:

«Лучший вратарь» - Яцюк Валерий (Лохвица)

«Лучший игрок турнира» - Горобець Богдан (Ромны)

«Лучший нападающий» - Киптенко Юрий (Липовая Долина)

«Лучший защитник» - Прончак Максим (Роменский район)