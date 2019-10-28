Ямпольчане протестуют против закрытия больницы Сегодня, 4 февраля, в Ямполе проходил многолюдный митинг против закрытия центральной райбольницы.

С 11:00 люди собрались у здания районного совета и райгосадминистрации, пишет yampil.info.

Инициаторы встречи предоставили право открыть митинг депутату районного совета Александру Соломко, его выступление продолжили депутаты Валентин Лесняк и Петр Игнащенко, а также глава профсоюза медработников Ольга Батрак. Они выступили категорически против попыток закрыть районную больницу. Услышать друг друга мешало отсутствие микрофона и возгласы из толпы.

Люди требовали, чтобы к ним вышли представители местной власти: главы районного совета райгосадминистрации. Но в первые минуты собрания к людям так никто и не вышел. Страсти накалились до предела, когда в толпе начали звучать призывы брать здание штурмом.

Люди начали собирать подписи под резолюцией митинга, в которой жители Ямпольщины обращались к руководству государства не допустить закрытия больницы и ухудшения оказания медицинских услуг.

Через несколько минут на площади перед протестующими появился начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрий Кравцов и глава Ямпольской райгосадминистрации Ирина Панченко. Они сообщили собравшимся, что глава районного совета Ольга Губарь и главный врач больницы Вадим Бойчун находятся на совещании в Киеве, поэтому не выйдут к людям.

Из-за постоянных возгласов из толпы начальник областного управления отказался разговаривать на улице и просил выбрать инициативную группу, которая проведет переговоры от имени митингующих.

Переговоры продолжились в кабинете главы райгосадминистрации, куда пустили только небольшую группу участников митинга. Велись переговоры о том, чтобы начальник управления здравоохранения выступил перед людьми в зале заседания райсовета, и присутствующие имели возможность задать ему свои вопросы.

После консультации с членами инициативной группы Дмитрий Кравцов пришел в сессионный зал райсовета, который был полностью забит людьми. Чиновник доложил, что работает в должности всего две недели, но гарантирует, что Ямпольская больница не будет закрыта.

- Чтобы снять эмоции, я отвечу вам сразу: Ямпольская центральная районная больница закрыта не будет, - заявил собравшимся начальник управления здравоохранения Дмитрий Кравцов. - Я еще раз повторяю: больница закрыта не будет, стационар закрыт не будет! Это, во-первых. Во-вторых, на сегодняшний день районная больница будет контрактироваться с Национальной службой здоровья Украины. Мне очень жаль, что на этой встрече отсутствует главный врач, который непосредственно занимается этим вопросом, и глава районного совета, в собственности которого находится больница. К сожалению, я не встретился с непосредственным владельцем больницы, но я общался с главой райгосадминистрации и увидел конструктивизм, профессионализм и видение ситуации. Утром мы были в больнице, я посетил отделение, и я поражен, удивлен. Больница отвечает требованиям, там чистенько, есть профессиональные специалисты, которые оказывают медицинскую помощь. Как мне известно, больница сможет подписать договор по нескольким пакетам медицинских услуг, причем, это будет тот объем услуг, который вы сейчас имеете в условиях Ямпольской центральной районной больницы.