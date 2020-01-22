Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30948

В Сумах на мосту перевернулась машина

Сегодня, 4 февраля, в Сумах на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко) произошло ДТП.

ДТП произошло сегодня, 4 февраля, на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко) с участием трех авто: грузовика, «Москвича» и «Шевроле Нива». В результате ДТП последняя перевернулась. Сейчас идет оформление материалов ДТП, отбираются объяснения, выясняются причины и обстоятельства. Пострадавших в ДТП нет.

Право Дтп

По тематике

Сегодня 19:42

В Сумах легковушка поцарапала автобус и поехала дальше

КП «Электроавтотранс» ищет виновника ДТП, из-за которого пришлось снять автобус с рейса....

Вчера 14:52

В Сумах на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня

2 февраля вечером на улице Харьковской 24-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд...

Вчера 12:40

В Сумах на Троицкой сбили пешехода

Происшествие произошло в субботу, около 18:30, на улице Троицкой....

В Сумах троллейбус попал в ДТП
02.02.2020 18:05

В Сумах троллейбус попал в ДТП

Очередное ДТП на проблемном пешеходном переходе в центре Сум....

На Сумщине насмерть сбили пешехода
01.02.2020 11:34

На Сумщине насмерть сбили пешехода

Происшествие произошло 31 января, в 20:00, на улице Киевской. В результате наезда легковушки погиб 38-летний пешеход....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.