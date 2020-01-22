В Сумах на мосту перевернулась машина

ДТП произошло сегодня, 4 февраля, на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко) с участием трех авто: грузовика, «Москвича» и «Шевроле Нива». В результате ДТП последняя перевернулась. Сейчас идет оформление материалов ДТП, отбираются объяснения, выясняются причины и обстоятельства. Пострадавших в ДТП нет.
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