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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38289

В Сумах пожарные ликвидировали масштабное возгорание гаражных боксов

3 февраля в 19:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаражного бокса в пер. Гражданский в г. Сумы.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены деревянные перегородки между боксами на площади до 10 кв. м, строительные материалы, автомобильные запчасти, шины. Образовалась угроза распространения огня на рядом расположенные гаражные боксы и микроавтобус «Мерседес» в одном из них. Благодаря оперативным действиям удалось спасти авто, которое пожарные отбуксировали в безопасное место. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Для бесперебойной подачи воды на тушение, автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 19:57 возгорание локализовали, а в 20:32 - потратив на тушение более 11 тонн воды, полностью ликвидировали и не допустили дальнейшего распространения огня на рядом расположенные более 20 гаражных боксов.

Всего к ликвидации были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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