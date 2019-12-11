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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41293

На Сумщине малолетняя ударила ножом мать

Как объяснила девочка правоохранителям, она очень обиделась на маму, которая запретила ей пойти с друзьями на прогулку.

Происшествие произошло сегодня в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный ребенок нанесла ножом телесные повреждения своей матери. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий уже доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвала запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает».

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кролевец Тяжкие телесные повреждения

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