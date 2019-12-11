На Сумщине малолетняя ударила ножом мать Как объяснила девочка правоохранителям, она очень обиделась на маму, которая запретила ей пойти с друзьями на прогулку.

Происшествие произошло сегодня в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный ребенок нанесла ножом телесные повреждения своей матери. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий уже доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвала запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает».

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.