Сумчанка отмечает столетие

Женщина родилась в с. Боромля Тростянецкого района. Во время Голодомора осталась сиротой.
Юбиляр имеет 46 лет трудового стажа. Работала в колхозе, бухгалтером в Сумском райпункте по заготовке сена, на машиностроительном объединении.
Сотый день рождения Анастасия Кузьмина встречает в семье дочери. Несмотря на слабое здоровье юбиляра, столетие отмечают исключительно в семейном кругу.
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