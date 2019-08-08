Сумчанка отмечает столетие Жительница Сум Анастасия Кузьмина отмечает сегодня вековой юбилей.

Женщина родилась в с. Боромля Тростянецкого района. Во время Голодомора осталась сиротой.

Юбиляр имеет 46 лет трудового стажа. Работала в колхозе, бухгалтером в Сумском райпункте по заготовке сена, на машиностроительном объединении.

Сотый день рождения Анастасия Кузьмина встречает в семье дочери. Несмотря на слабое здоровье юбиляра, столетие отмечают исключительно в семейном кругу.