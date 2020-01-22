В Сумах легковушка поцарапала автобус и поехала дальше

ДТП произошло примерно в 18:35 на пл. Покровской. По сообщению водителя коммунального автобуса, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 59А «Басы – Центр», водитель легкового автомобиля не придерживался безопасной дистанции, в результате чего повредил лакокрасочное покрытие автобуса. Считая инцидент незначительным и неважным, водитель красного «Chevrolet», покинул место аварии.
На месте уже работает инженер по безопасности движения коммунального предприятия.
Автобус снят с маршрута до полного выяснения обстоятельств.
Если Вы имеете информацию по поводу дорожно-транспортного происшествия (видели или имеете запись с видеорегистратора), коммунальное предприятие просит помочь в розыске водителя легковой машины.
Сегодня, 4 февраля, в Сумах на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко) произошло ДТП....
2 февраля вечером на улице Харьковской 24-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд...
Происшествие произошло в субботу, около 18:30, на улице Троицкой....
Очередное ДТП на проблемном пешеходном переходе в центре Сум....
Происшествие произошло 31 января, в 20:00, на улице Киевской. В результате наезда легковушки погиб 38-летний пешеход....