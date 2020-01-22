В Сумах легковушка поцарапала автобус и поехала дальше КП «Электроавтотранс» ищет виновника ДТП, из-за которого пришлось снять автобус с рейса.

ДТП произошло примерно в 18:35 на пл. Покровской. По сообщению водителя коммунального автобуса, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 59А «Басы – Центр», водитель легкового автомобиля не придерживался безопасной дистанции, в результате чего повредил лакокрасочное покрытие автобуса. Считая инцидент незначительным и неважным, водитель красного «Chevrolet», покинул место аварии.

На месте уже работает инженер по безопасности движения коммунального предприятия.

Автобус снят с маршрута до полного выяснения обстоятельств.

Если Вы имеете информацию по поводу дорожно-транспортного происшествия (видели или имеете запись с видеорегистратора), коммунальное предприятие просит помочь в розыске водителя легковой машины.