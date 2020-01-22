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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике

3-4 февраля в манеже СумГУ проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров.

Николай Рущак с тренером Алексеем Шелестом

На старт вышли более 450 атлетов из 25 регионов Украины. Больше всего было сумчан – 68 человек. В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали четвертое место, пропустив вперед только донетчан, харьковчан и киевлян.

В личном зачете у нас две серебряные медали: Диана Гончаренко в беге на 200 м и Николай Рущак в спортивной ходьбе на 5000 м. Четвертые места у Евгения Швеца на 200-метровке, скороходов Алины Ткач на 3000 м и Егора Шелеста на 5000 м.

Следующий чемпионат в Сумах пройдет 20-22 февраля – взрослый, на который съедутся все сильнейшие. Также сумчан ожидают Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога среди юношей 2003 г.р. и моложе, которые пройдут 11-12 февраля.

Спорт Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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