В Сумах прошел юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике

Николай Рущак с тренером Алексеем Шелестом
На старт вышли более 450 атлетов из 25 регионов Украины. Больше всего было сумчан – 68 человек. В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали четвертое место, пропустив вперед только донетчан, харьковчан и киевлян.
В личном зачете у нас две серебряные медали: Диана Гончаренко в беге на 200 м и Николай Рущак в спортивной ходьбе на 5000 м. Четвертые места у Евгения Швеца на 200-метровке, скороходов Алины Ткач на 3000 м и Егора Шелеста на 5000 м.
Следующий чемпионат в Сумах пройдет 20-22 февраля – взрослый, на который съедутся все сильнейшие. Также сумчан ожидают Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога среди юношей 2003 г.р. и моложе, которые пройдут 11-12 февраля.
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