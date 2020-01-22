В Сумах прошел юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике 3-4 февраля в манеже СумГУ проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров.

На старт вышли более 450 атлетов из 25 регионов Украины. Больше всего было сумчан – 68 человек. В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали четвертое место, пропустив вперед только донетчан, харьковчан и киевлян.

В личном зачете у нас две серебряные медали: Диана Гончаренко в беге на 200 м и Николай Рущак в спортивной ходьбе на 5000 м. Четвертые места у Евгения Швеца на 200-метровке, скороходов Алины Ткач на 3000 м и Егора Шелеста на 5000 м.

Следующий чемпионат в Сумах пройдет 20-22 февраля – взрослый, на который съедутся все сильнейшие. Также сумчан ожидают Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога среди юношей 2003 г.р. и моложе, которые пройдут 11-12 февраля.