Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04327

Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу

В пятницу, 7 февраля, в Сумах состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины.

«FoodCentre-СумДУ» сыграет против львовского «Максимуса». Матч пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 13.00. Вход свободный.

Напомним: первый поединок во Львове сумчане выиграли 7:4.

Спорт FoodCentre-СумДУ Анонс Кубок Украины по футзалу Футзал

По тематике

Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур
Сегодня 14:56

Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур

5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6....

Сумские футзалисты сыграют с роменскими
Сегодня 13:00

Сумские футзалисты сыграют с роменскими

Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную....

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы
Сегодня 09:27

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы

Ответный матч 1/8 Кубка Украины «FoodCentre-СумДУ» против львовского «Максимуса» не состоится....

Сумчан запрошують на вечір кіно
Сегодня 08:40

Сумчан запрошують на вечір кіно

У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або...

Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги
Вчера 12:59

Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги

Матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 6 пройдут сегодня, 5 февраля, на паркете спорткомплекса СумГПУ...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.