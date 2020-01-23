Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу

«FoodCentre-СумДУ» сыграет против львовского «Максимуса». Матч пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 13.00. Вход свободный.
Напомним: первый поединок во Львове сумчане выиграли 7:4.
5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6....
Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную....
Ответный матч 1/8 Кубка Украины «FoodCentre-СумДУ» против львовского «Максимуса» не состоится....
У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або...
Матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 6 пройдут сегодня, 5 февраля, на паркете спорткомплекса СумГПУ...