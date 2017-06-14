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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:24141

В Сумах поймали живодера

Сумчанин Сергей Чиж выложил в Фейсбуке фото и видео мужчины, который, по его словам, пытался убить собаку.

«Сегодня, я и ещё один неравнодушный сумчанин, стали свидетелем того, как живодёр посреди дня пытаться убить собаку. При попытке его обезвредить, это «существо» оказывало нам отчаянное сопротивление! По приезду полиции живодёр заметно приутих, а собака пришла в себя, лизала нам руки и виляла хвостом... Потом появилась и её хозяйка, стало известно, что это вторая собака, а первой повезло, и она от него убежала... Во время съемки видео, у меня разрядился телефон, я оставил свой номер полиции и ушёл на работу! Что было дальше с тем «существом», не знаю...», - написал он.

Право Живодер

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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