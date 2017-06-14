В Сумах поймали живодера Сумчанин Сергей Чиж выложил в Фейсбуке фото и видео мужчины, который, по его словам, пытался убить собаку.

«Сегодня, я и ещё один неравнодушный сумчанин, стали свидетелем того, как живодёр посреди дня пытаться убить собаку. При попытке его обезвредить, это «существо» оказывало нам отчаянное сопротивление! По приезду полиции живодёр заметно приутих, а собака пришла в себя, лизала нам руки и виляла хвостом... Потом появилась и её хозяйка, стало известно, что это вторая собака, а первой повезло, и она от него убежала... Во время съемки видео, у меня разрядился телефон, я оставил свой номер полиции и ушёл на работу! Что было дальше с тем «существом», не знаю...», - написал он.