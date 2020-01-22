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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21407

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года

К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который поджег газовоздушную смесь в собственной квартире.

UA:СУМИ

«Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, преступные действия которого привели к повреждению дома по пр. Лушпы, 52 в г. Сумы. По приговору Заречного районного суда г. Сумы от 5 февраля обвиняемый признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины) и приговорен к 3 годам лишения свободы», - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.

Напоминаем, что 9 января 2017 года, около 8.40 на первом этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, в результате которого хозяин квартиры получил около 30 процентов ожогов тела, супруги из соседней квартиры получили легкие телесные повреждения. Взрывной волной выбиты стекла в окнах первого подъезда с первого по четвертый этажи. Две квартиры признаны непригодными для жизни.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Дождавшись, пока газ заполнил помещение квартиры, мужчина умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгоранию и взрыву, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Решение может быть обжалованно в апелляционном суде в течение 30 дней.

Право Взрыв на Лушпы Приговор суда

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