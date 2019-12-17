Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Альянс» провел первый матч в межсезонье (видео)

4 февраля липоводолинский «Альянс» провел первую контрольную встречу в межсезонье.

Игра против группы 3 аматорского чемпионата Украины ФК «Волчанск» прошла под Харьковом на тренировочной базе харьковского «Металлиста». Наши легко разобрались с любителями 3:0. Гола забивали: Сидоренко (2 минута), Агапов (43) Шарай В. (45).

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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У ФК «Альянс» на одного форварда меньше
24.01.2020 11:50

У ФК «Альянс» на одного форварда меньше

Андрей Анцибор и ФК «Альянс» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон....

Двое сумских футболистов попали в топ-33 в Украине за 10-летие
04.01.2020 08:26

Двое сумских футболистов попали в топ-33 в Украине за 10-летие

Журналисты сайта Zbirna.com составили символическую сборную: 33 лучших футболиста Украины за 10 лет....

ФК «Тростянец» подал заявку на участие во Второй лиге
27.12.2019 20:44

ФК «Тростянец» подал заявку на участие во Второй лиге

Десять футбольных клубов Украины подали заявки на участие в чемпионате Второй украинской лиги....

Чемпион области переехал в Сумы
17.12.2019 17:11

Чемпион области переехал в Сумы

ФК «LS GROUP» теперь будет представлять город Сумы.... 2

Стали известны планы «Альянса» на межсезонье
17.12.2019 12:15

Стали известны планы «Альянса» на межсезонье

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу Украины объявил о планах на межсезонье....

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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