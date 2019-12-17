«Альянс» провел первый матч в межсезонье (видео)

Игра против группы 3 аматорского чемпионата Украины ФК «Волчанск» прошла под Харьковом на тренировочной базе харьковского «Металлиста». Наши легко разобрались с любителями 3:0. Гола забивали: Сидоренко (2 минута), Агапов (43) Шарай В. (45).
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