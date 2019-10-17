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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57420

Новые подробности дела сумского «живодера»

В официальном пресс-релизе Отдел коммуникации полиции Сумской области сообщает, что полиция Сум проверяет информацию о жестоком обращении с животными.

Сообщение о том, что мужчина душит пса, в полицию на линию «102» поступило 4 февраля около 16:30 от неравнодушных граждан.

На вызов выехал дежурный экипаж патрульной полиции. На месте происшествия правоохранители застали трех человек. Двое из них указывали на третьего, якобы тот пытался задушить собаку.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств этого гражданина доставили в ближайшее отделение полиции и допросили.

В ходе беседы с участковым офицером мужчина пояснил: собаку он ловил, а не душил. Одна из местных женщин попросила его поймать двух ее собак, чтобы отвести в приют для животных, мол, собаки создают неудобства для окружающих. За работу пообещала заплатить 100 гривен. По словам мужчины, первая собака убежала сразу. Другую он поймал и как раз пытался одеть собаке на шею лямку, как к нему подбежали граждане и обвинили в жестоком обращении с животным.

Участковый опросил вероятную владелицу собак. Та подтвердила слова доставленного в отделение гражданина, заверив, что намерения убить животных ни у нее, ни у него не было.

Сейчас проверки продолжаются, собранные материалы будут переданы на рассмотрение в следственное отделение Сумского городского отдела полиции для принятия соответствующего процессуального решения, говорится в сообщении.

Право Жестокое обращение Живодер

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