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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:061153

А не пошли бы вы в отставку? Как в Сумах сделали ненужный забор за 300 тысяч (видео)

В Сумах на перекрестке ул. Героев Сумщины, Харьковская и Покровской площади доделывают забор, на 200 м которого из городского бюджета выделили 300 тыс. грн.

Сумчанин Валерий Осадченко показал на видео, как это ограждение сделано. «Ни одного нормального стыка». Он предлагает сумчанам подписать петицию за снос этого забора, чтобы затем отнести эти секции мэру Сум. Самому же мэру предлагает уйти в отставку с таким качеством работ.

Напомним: этот забор, по договору между подрядчиком и департаментом инфраструктуры должны были сделать еще в декабре прошлого года. Нужен ли там забор – большой вопрос. Якобы патрульная полиция сказала, что нужен.

Подписать петицию против этого забора можно здесь.

Общество Забор

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