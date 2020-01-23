В правительстве анонсировали отмену второй платежки за газ, чтобы «не раздражать украинцев» В Кабмине приняли решение отменить две платежки за газ (одна – стоимость потребляемого газа и вторая стоимость его транспортировки), которые начали приходить украинцам с начала этого года.

В правительстве планируют разработать механизм, который позволит убрать вторую платежку, но оставить данную статью расходов в цене на газ. Об этом заявил во вторник, 4 февраля, министр энергетики Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в цене на газ будет заложена его транспортировка, а платежка будет одна, «чтобы не раздражать украинцев».Оржель также добавил, что не видит ничего плохого в том, что платежки за доставку газа получили те, кто им не пользуется. По словам министра, это абонплата, которая должна оплачиваться вне зависимости от того, пользуется ли украинец «голубым топливом» или нет.

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа», – подчеркнул он.

Чиновник отметил, что поскольку есть труба, по которой идет газ, то каждый украинец имеет право подключиться в любое время к ней и получать газ. Таким образом, это плата за функционирование газотранспортной системы.

На днях заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически, поэтому дополнительное обращение граждан не требуется.

Напомним, с 1 января 2020 года за газ и его доставку украинцы должны платить отдельно. Сумма в платежке за распределение газа зависит от потребленных объемов. За основу будет браться объем использованного топлива за предыдущий период (на 2020 год это время С 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019-го), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов, пишет Главком.