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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27239

Сумские спасатели спасли от уничтожения жилой дом и сарай

4 февраля в 22:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Хвойная в г. Сумы.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и стены хозяйственной постройки по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и сарай. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 22:50 возгорание локализовали, а в 23:29 - потратив на тушение более 10 тонн воды, полностью ликвидировали. В результате пожара травмирован хозяин дома 1967 года рождения.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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