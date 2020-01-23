Сумские пограничники обнаружили марихуану, амфетамин и гашиш 4 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотических веществ.

Осматривая легковой автомобиль марки «Renault Megane» российской регистрации, который следовал в Россию, в салоне транспортного средства произошло срабатывания специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки на пассажира.

Тщательно проверив содержимое карманов верхней одежды мужчины, пограничники обнаружили сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 5 граммов, 2 свертка с порошкообразным веществом общим весом около 2 граммов и металлическую емкость с веществом темно-коричневого цвета весом около 1 грамма.

39-летний правонарушитель пояснил правоохранителям, что данные вещества являются марихуаной, амфетамином и гашишем соответственно.

Сейчас обнаруженные, скорее всего наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Работниками Национальной полиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.