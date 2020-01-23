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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55170

Сумские пограничники обнаружили марихуану, амфетамин и гашиш

4 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотических веществ.

Осматривая легковой автомобиль марки «Renault Megane» российской регистрации, который следовал в Россию, в салоне транспортного средства произошло срабатывания специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки на пассажира.

Тщательно проверив содержимое карманов верхней одежды мужчины, пограничники обнаружили сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 5 граммов, 2 свертка с порошкообразным веществом общим весом около 2 граммов и металлическую емкость с веществом темно-коричневого цвета весом около 1 грамма.

39-летний правонарушитель пояснил правоохранителям, что данные вещества являются марихуаной, амфетамином и гашишем соответственно.

Сейчас обнаруженные, скорее всего наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Работниками Национальной полиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники

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