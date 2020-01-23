В Сумах заминировали второй суд за день

После сообщения о заминировании Заречного райсуда, поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда. Проводится эвакуация сотрудников, информация проверяется.
Сегодня, 5 февраля, в Сумах бум сообщений о минировании судов....
Поступило еще два сообщения и минировании судов в Сумах....
Сегодня, 3 февраля, в сумскую полицию поступили сообщения о «минировании» сначала Заречного, а потом Ковпаковского райсудов....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....