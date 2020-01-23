Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги

18:30. «Триумф-Sigma» - «Технология»
20:00. «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» - «Lex VSK – Сумбуд»
Вход свободный.
После трех туров лидирует «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» - 7 очков, дальше «Технология» - 6, «Lex VSK – Сумбуд» - 4, «Триумф-Sigma» - 0.
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