Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги Матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 6 пройдут сегодня, 5 февраля, на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко.

18:30. «Триумф-Sigma» - «Технология» 20:00. «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» - «Lex VSK – Сумбуд» Вход свободный. После трех туров лидирует «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» - 7 очков, дальше «Технология» - 6, «Lex VSK – Сумбуд» - 4, «Триумф-Sigma» - 0.