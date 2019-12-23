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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04248

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки

Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 53-летнего Юрия Станиславовича Бурухайло, который 8 января этого года ушел дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 50-55 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения. Имеет овальное лицо, волосы, коротко подстриженные; глаза голубые, на левой брови рассечение. На правом плече имеется татуировка.

Мужчина был одет в осеннюю куртку бежевого цвета, черные брюки. Обут в темно-зеленые сапоги-«дутики».

Работники обращаются к гражданам, кто имеет какую-либо информацию, которая поможет в розыске безвестно пропавшего мужчины, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефону (050) 327-97-30 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести

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