Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 53-летнего Юрия Станиславовича Бурухайло, который 8 января этого года ушел дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 50-55 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения. Имеет овальное лицо, волосы, коротко подстриженные; глаза голубые, на левой брови рассечение. На правом плече имеется татуировка. Мужчина был одет в осеннюю куртку бежевого цвета, черные брюки. Обут в темно-зеленые сапоги-«дутики». Работники обращаются к гражданам, кто имеет какую-либо информацию, которая поможет в розыске безвестно пропавшего мужчины, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефону (050) 327-97-30 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.