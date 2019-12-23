Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки

На вид мужчине 50-55 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения. Имеет овальное лицо, волосы, коротко подстриженные; глаза голубые, на левой брови рассечение. На правом плече имеется татуировка.
Мужчина был одет в осеннюю куртку бежевого цвета, черные брюки. Обут в темно-зеленые сапоги-«дутики».
Работники обращаются к гражданам, кто имеет какую-либо информацию, которая поможет в розыске безвестно пропавшего мужчины, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефону (050) 327-97-30 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 56-летнего Сушко Юрия Васильевича, жителя села Доброславовка Ахтырского района....
26 января около 15:50 несовершеннолетний Олеся Дементова, 14 лет, жительница г. Белополье, самовольно покинула учебное заведение в с. Ульяновка Белопольского...
Об исчезновении 38-летнего Романа Васильцова правоохранителям сообщила его мать....
Житель Шостки Йозеф Любенко 27 декабря ушел из дома и обратно не вернулся, местонахождение его остается неизвестным....
Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают 53-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района Владимира Бовкуна....