В Сумах заминировали третий суд

С утра был Заречный, потом Хозяйственный, теперь Ковпаковский. Традиционно на место приехали медики, спасатели, полиция, взрывотехники, кинологи с собаками. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка.
Хозяйственный суд Сумской области заминировали....
Поступило еще два сообщения и минировании судов в Сумах....
Сегодня, 3 февраля, в сумскую полицию поступили сообщения о «минировании» сначала Заречного, а потом Ковпаковского райсудов....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....