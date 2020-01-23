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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12371

В Сумах заминировали третий суд

Сегодня, 5 февраля, в Сумах бум сообщений о минировании судов.

С утра был Заречный, потом Хозяйственный, теперь Ковпаковский. Традиционно на место приехали медики, спасатели, полиция, взрывотехники, кинологи с собаками. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка.

Право Минирование

По тематике

Сегодня 12:42

В Сумах заминировали второй суд за день

Хозяйственный суд Сумской области заминировали....

03.02.2020 16:42

В Сумах еще два сообщения о минировании судов

Поступило еще два сообщения и минировании судов в Сумах....

В Сумах «заминировали» два суда
03.02.2020 15:41

В Сумах «заминировали» два суда

Сегодня, 3 февраля, в сумскую полицию поступили сообщения о «минировании» сначала Заречного, а потом Ковпаковского райсудов....

31.01.2020 12:40

В Сумах заминировали второй суд за день

Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....

В Сумах заминировали второй суд за день
30.01.2020 16:53

В Сумах заминировали второй суд за день

Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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