В Сумах заминировали третий суд Сегодня, 5 февраля, в Сумах бум сообщений о минировании судов.

С утра был Заречный, потом Хозяйственный, теперь Ковпаковский. Традиционно на место приехали медики, спасатели, полиция, взрывотехники, кинологи с собаками. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка.