Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23312

Полиция Сумщины разыскивает мужчину, пропавшего полгода назад

Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 56-летнего Сушко Юрия Васильевича, жителя села Доброславовка Ахтырского района.

По словам родственников и близких, 5 августа прошлого года он ушел из дома и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

На вид мужчине 55-60 лет, ростом около 170-175 см, полного телосложения. Имеет русые с проседью волосы, прическа обычно короткая. Лицо круглое, губы полные, глаза карие.

Был одет в пеструю голубую рубашку с длинным рукавом, спортивные черные штаны.

Работники обращаются к гражданам, кто имеет какую-либо информацию, которая поможет в розыске безвестно пропавшего мужчины, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефону (050) 327-97-30 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести

По тематике

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки
Сегодня 13:04

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки

Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 53-летнего Юрия Станиславовича Бурухайло, который 8 января этого года ушел дома и до настоящего...

В Белополье пропала 14-летняя цыганка
27.01.2020 15:21

В Белополье пропала 14-летняя цыганка

26 января около 15:50 несовершеннолетний Олеся Дементова, 14 лет, жительница г. Белополье, самовольно покинула учебное заведение в с. Ульяновка Белопольского...

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего (фото)
21.01.2020 16:00

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего (фото)

Об исчезновении 38-летнего Романа Васильцова правоохранителям сообщила его мать....

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Шостки (фото)
09.01.2020 12:04

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Шостки (фото)

Житель Шостки Йозеф Любенко 27 декабря ушел из дома и обратно не вернулся, местонахождение его остается неизвестным....

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину (фото)
23.12.2019 17:33

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину (фото)

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают 53-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района Владимира Бовкуна....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.