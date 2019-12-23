Полиция Сумщины разыскивает мужчину, пропавшего полгода назад Работники Ахтырского отдела полиции устанавливают местонахождение 56-летнего Сушко Юрия Васильевича, жителя села Доброславовка Ахтырского района.

По словам родственников и близких, 5 августа прошлого года он ушел из дома и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

На вид мужчине 55-60 лет, ростом около 170-175 см, полного телосложения. Имеет русые с проседью волосы, прическа обычно короткая. Лицо круглое, губы полные, глаза карие.

Был одет в пеструю голубую рубашку с длинным рукавом, спортивные черные штаны.

Работники обращаются к гражданам, кто имеет какую-либо информацию, которая поможет в розыске безвестно пропавшего мужчины, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефону (050) 327-97-30 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.