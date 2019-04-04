За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, в области 71 заведение заключило договора с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинской помощи.

За январь 2020 года от Национальной службы здоровья Украины заведения получили средства на общую сумму 41 млн гривен, что составляет 84% от бюджета на первичное звено.

Вместе с тем местные органы власти продолжают выделять средства на поддержку медучреждений. Так, наибольшую финансовую поддержку медицинским учреждениям первичного звена предоставляют органы местной власти Конотопского и Роменского районов (30,2% и 54,7% от бюджетов медучреждений соответственно), объединенные территориальные громады пгт Шалыгино - 52% и с. Береза - 40, 9% Глуховского района, с. Бочечки - 36,1% Конотопского района, с. Камыши - 58,8% и пгт Чупаховка - 36,0% Ахтырского района, с. Постольное - 49,4%, с. Верхняя Сыроватка - 39,7%, с. Нижняя Сыроватка - 36,2%, пгт Хотинь - 34,8%, с. Бездрик - 38,1% и с. Николаевка - 41% Сумского района.

Из 71 учреждения здравоохранения, заключивших договоры с НСЗУ, коммунальной формы собственности - 50, в том числе 2 областных (областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний), и Сумская центральная районная клиническая больница.