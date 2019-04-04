Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35221

За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен

Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, в области 71 заведение заключило договора с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинской помощи.

За январь 2020 года от Национальной службы здоровья Украины заведения получили средства на общую сумму 41 млн гривен, что составляет 84% от бюджета на первичное звено.

Вместе с тем местные органы власти продолжают выделять средства на поддержку медучреждений. Так, наибольшую финансовую поддержку медицинским учреждениям первичного звена предоставляют органы местной власти Конотопского и Роменского районов (30,2% и 54,7% от бюджетов медучреждений соответственно), объединенные территориальные громады пгт Шалыгино - 52% и с. Береза - 40, 9% Глуховского района, с. Бочечки - 36,1% Конотопского района, с. Камыши - 58,8% и пгт Чупаховка - 36,0% Ахтырского района, с. Постольное - 49,4%, с. Верхняя Сыроватка - 39,7%, с. Нижняя Сыроватка - 36,2%, пгт Хотинь - 34,8%, с. Бездрик - 38,1% и с. Николаевка - 41% Сумского района.

Из 71 учреждения здравоохранения, заключивших договоры с НСЗУ, коммунальной формы собственности - 50, в том числе 2 областных (областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний), и Сумская центральная районная клиническая больница.

Общество Медреформа

По тематике

Только 78% специализированных медучреждений Сумщины готовы к подписанию контрактов с НСЗУ
23.01.2020 13:05

Только 78% специализированных медучреждений Сумщины готовы к подписанию контрактов с НСЗУ

Об этом сообщили во время брифинга по подготовке Сумской области ко второй волне медицинской реформы с участием представителей Национальной службы...

30.08.2019 17:59

На Сумщине продолжается реформирование медучреждений вторичного уровня

По оперативным данным, в системе e-Hеalth зарегистрирован 21 заведение вторичного уровня из 29 (72,4%) и 18 врачей....

04.07.2019 17:20

На Сумщине началась автономизация заведений вторичного и третичного уровня медицины

Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, принято решение сессий местных советов об автономизации 27 заведений вторичного уровня из 29 (93%)...

12.04.2019 13:26

Для сумчан «красный список» отменен

Горотдел здравоохранения призывает горожан подписать декларации с врачами, чтобы получать медицинскую помощь....

04.04.2019 11:42

На Сумщине нужно купить больше тысячи компьютеров для больниц

На Сумщине продолжается автономизация заведений вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи....

Новости

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года
Сегодня 09:21
Главврач «скорой» получал по 100 тысяч в месяц, пока врачи по 13
Сегодня 15:37
Сумская бегунья взяла «золото» в Эстонии
Сегодня 15:07
На Сумщине прокуратура хочет вернуть сети в коммунальную собственность
Сегодня 14:58
За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен
Сегодня 14:35
Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)
Сегодня 14:03
Сумы признали самым романтичным городом Украины
Сегодня 13:55
Полиция Сумщины разыскивает мужчину, пропавшего полгода назад
Сегодня 13:23
В Сумах заминировали третий суд
Сегодня 13:12
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки
Сегодня 13:04
Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги
Сегодня 12:59
В Сумах заминировали второй суд за день
Сегодня 12:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.