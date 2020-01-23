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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)

4 февраля, ориентировочно в 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на мосту через реку Псел, на улице Ивана Харитоненко.

В результате ДТП перевернулся внедорожник, «Москвич» был сильно разбит, а грузовик получил повреждения.

Прибыв на место ДТП, инспекторы обнаружили трех участников события, которые, по предварительным данным, телесных повреждений не получили. Повреждены были только транспортные средства. Но уже в этот день поздно вечером водитель Chevrolet Niva все же обратился в больницу за медицинской помощью.

Пообщавшись с мужчинами, патрульные установили, что 60-летний водитель автомобиля АЗЛК при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего врезался в грузовик Scania с полуприцепом под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

Далее неуправляемая легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которой был 30-летний мужчина. Удар был таким сильным, что внедорожник перевернулся.

На водителя автомобиля АЗЛК патрульные составили протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп

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