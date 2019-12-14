Сумские пловцы отличились в Славянске

Воспитанники СОДЮСШ «Инваспорт» Анастасия Бурда, Иван Бурда, Виталий Кравченко, Сергей Ротт, Анастасия Гайдай, Дмитрий Смирнов, Андрей Пархоменко, которых к соревнованиям подготовил тренер-преподаватель Василий Боско, завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В плавательном бассейне СумГУ соревновались дети с поражением опорно-двигательного аппарата....
Еще одна яркая победа сумских лыжников на XIX зимних Дефлимпийских Играх, проходящих в Италии....
В Италии продолжаются XIX зимние Дефлимпийские Игры....
Сегодня, 14 декабря, в Анталии (Турция) завершился чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения....
В Италии стартовали ХIХ зимние Дефлимпийские игры....