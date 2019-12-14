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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:533

Сумские пловцы отличились в Славянске

1-2 февраля в Славянске Донецкой области состоялся XII Всеукраинский турнир по плаванию среди детей с инвалидностью (недостатками зрения, слуха и поражения опорно-двигательного аппарата) по программе Спартакиады Донецкой области «Поверь в себя» на призы Героя Украины, Заслуженного мастера спорта Украины Виктора Смирнова.

Воспитанники СОДЮСШ «Инваспорт» Анастасия Бурда, Иван Бурда, Виталий Кравченко, Сергей Ротт, Анастасия Гайдай, Дмитрий Смирнов, Андрей Пархоменко, которых к соревнованиям подготовил тренер-преподаватель Василий Боско, завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Спорт Инваспорт Плавание

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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