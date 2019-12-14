Сумские пловцы отличились в Славянске 1-2 февраля в Славянске Донецкой области состоялся XII Всеукраинский турнир по плаванию среди детей с инвалидностью (недостатками зрения, слуха и поражения опорно-двигательного аппарата) по программе Спартакиады Донецкой области «Поверь в себя» на призы Героя Украины, Заслуженного мастера спорта Украины Виктора Смирнова.

Воспитанники СОДЮСШ «Инваспорт» Анастасия Бурда, Иван Бурда, Виталий Кравченко, Сергей Ротт, Анастасия Гайдай, Дмитрий Смирнов, Андрей Пархоменко, которых к соревнованиям подготовил тренер-преподаватель Василий Боско, завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.