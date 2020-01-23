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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39171

Восемь юных сумских художников стали конкурсантами Всеукраинского проекта

Воспитанники Сумской детской художественной школы имени М. Лысенко получили особые отличия на Всеукраинском конкурсе изобразительного и декоративного искусства «ПРОСТО НЕБЫЛИЦЫ - 2019».

Цель мероприятия - создание платформы для самовыражения талантливой молодежи и популяризация их как художников.

Особыми отличиями были награждены Алиса Грызун, Алексей Марьета и София Дмитренко.

Также в экспозиционной коллекции лучших произведений вошли работы по скульптуре, живописи, графике и смешанных техник: Софии Дмитренко «Художник с другой планеты», Алексея Марьеты «Осенняя прогулка», Никиты Конева «Радужный сон», Михаила Панченко «Те, кто охотится на солнце», Ирины Саенко «Монохромные Сказка-птицы», Василисы Берестневой «Внутренняя вселенная», Алисы Грызун «Хапун ворует счастье» и Марии Кобычевой «Ужасные джунгли».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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