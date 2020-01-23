Восемь юных сумских художников стали конкурсантами Всеукраинского проекта Воспитанники Сумской детской художественной школы имени М. Лысенко получили особые отличия на Всеукраинском конкурсе изобразительного и декоративного искусства «ПРОСТО НЕБЫЛИЦЫ - 2019».

Цель мероприятия - создание платформы для самовыражения талантливой молодежи и популяризация их как художников.

Особыми отличиями были награждены Алиса Грызун, Алексей Марьета и София Дмитренко.

Также в экспозиционной коллекции лучших произведений вошли работы по скульптуре, живописи, графике и смешанных техник: Софии Дмитренко «Художник с другой планеты», Алексея Марьеты «Осенняя прогулка», Никиты Конева «Радужный сон», Михаила Панченко «Те, кто охотится на солнце», Ирины Саенко «Монохромные Сказка-птицы», Василисы Берестневой «Внутренняя вселенная», Алисы Грызун «Хапун ворует счастье» и Марии Кобычевой «Ужасные джунгли».