Восемь юных сумских художников стали конкурсантами Всеукраинского проекта

Цель мероприятия - создание платформы для самовыражения талантливой молодежи и популяризация их как художников.
Особыми отличиями были награждены Алиса Грызун, Алексей Марьета и София Дмитренко.
Также в экспозиционной коллекции лучших произведений вошли работы по скульптуре, живописи, графике и смешанных техник: Софии Дмитренко «Художник с другой планеты», Алексея Марьеты «Осенняя прогулка», Никиты Конева «Радужный сон», Михаила Панченко «Те, кто охотится на солнце», Ирины Саенко «Монохромные Сказка-птицы», Василисы Берестневой «Внутренняя вселенная», Алисы Грызун «Хапун ворует счастье» и Марии Кобычевой «Ужасные джунгли».