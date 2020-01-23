На Сумщине прокуратура хочет вернуть сети в коммунальную собственность Прокуратура настаивает на возвращении в коммунальную собственность недвижимого имущества стоимостью почти 13,6 млн грн.

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что решениями сессий Чернивского и Переможского сельских советов Глуховского района в 2019 году предприятию в безвозмездное пользование передано водопроводные сети, башни и скважины. В дальнейшем с указанным предприятием заключен договор ссуды недвижимого имущества для обслуживания водопроводных сетей и предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Однако, согласно действующему законодательству договоры аренды объектов в сферах водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности, заключенные на срок более трех лет, подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в установленном порядке.

«Поскольку нотариальное удостоверение и государственная регистрация заключенных договоров не проводились, он является незаключенным, а предприятие пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований и фактически не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий указанных договоров, в том числе по обеспечению сохранности имущества», -рассказала прокурор Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Максим Чередниченко.

Поэтому прокуратура обратилась в суд в интересах государства с исковым заявлением о возврате недвижимого стоимостью почти 13,6 млн грн в коммунальную собственность. В настоящее время идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.