Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58132

На Сумщине прокуратура хочет вернуть сети в коммунальную собственность

Прокуратура настаивает на возвращении в коммунальную собственность недвижимого имущества стоимостью почти 13,6 млн грн.

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что решениями сессий Чернивского и Переможского сельских советов Глуховского района в 2019 году предприятию в безвозмездное пользование передано водопроводные сети, башни и скважины. В дальнейшем с указанным предприятием заключен договор ссуды недвижимого имущества для обслуживания водопроводных сетей и предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Однако, согласно действующему законодательству договоры аренды объектов в сферах водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности, заключенные на срок более трех лет, подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в установленном порядке.

«Поскольку нотариальное удостоверение и государственная регистрация заключенных договоров не проводились, он является незаключенным, а предприятие пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований и фактически не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий указанных договоров, в том числе по обеспечению сохранности имущества», -рассказала прокурор Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Максим Чередниченко.

Поэтому прокуратура обратилась в суд в интересах государства с исковым заявлением о возврате недвижимого стоимостью почти 13,6 млн грн в коммунальную собственность. В настоящее время идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право

Новости

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года
Сегодня 09:21
Главврач «скорой» получал по 100 тысяч в месяц, пока врачи по 13
Сегодня 15:37
Сумская бегунья взяла «золото» в Эстонии
Сегодня 15:07
На Сумщине прокуратура хочет вернуть сети в коммунальную собственность
Сегодня 14:58
За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен
Сегодня 14:35
Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)
Сегодня 14:03
Сумы признали самым романтичным городом Украины
Сегодня 13:55
Полиция Сумщины разыскивает мужчину, пропавшего полгода назад
Сегодня 13:23
В Сумах заминировали третий суд
Сегодня 13:12
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки
Сегодня 13:04
Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги
Сегодня 12:59
В Сумах заминировали второй суд за день
Сегодня 12:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.