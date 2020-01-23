Сумская бегунья взяла «золото» в Эстонии

Уроженка Сум Анна Плотицына одержала победу на дистанции 60 метров с барьерами. Но самое интересное в этой победе результат: третий год подряд она побеждает в Тарту с одинаковым временем – 8,15 с.
Кстати, увидеть сумчанку можно будет во время чемпионата Украины по легкой атлетике, который пройдет в манеже СумГУ 20-22 февраля.
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