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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07177

Сумская бегунья взяла «золото» в Эстонии

В Тарту (Эстония) прошел легкоатлетический турнир Martin Kutman Memorial.

Уроженка Сум Анна Плотицына одержала победу на дистанции 60 метров с барьерами. Но самое интересное в этой победе результат: третий год подряд она побеждает в Тарту с одинаковым временем – 8,15 с.

Кстати, увидеть сумчанку можно будет во время чемпионата Украины по легкой атлетике, который пройдет в манеже СумГУ 20-22 февраля.

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