Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:371

Главврач «скорой» получал по 100 тысяч в месяц, пока врачи по 13

Народный депутат Украины по округу № 158 (Сумы, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) получил ответ на депутатское обращение к Сумской ОГА по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и проверки законности начисления премий руководителю «Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Анатолию Александренко.

Об этом говорится на странице депутата в Фейсбуке.

«Сегодня получил ответ на мое депутатское обращение к Сумской ОГА по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и проверки законности начисления премий руководителю коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Анатолию Александренко.

Неслыханно поражен!!!

Анатолий Александренко возглавляет учреждение с 2013 года (заключен договор). В 2016 году Александренко заработал около 387 тыс. грн, в 2017 - 942 тыс. грн, в 2018 - 781 тыс. грн. По информации управления здравоохранения в 2019 году руководитель заведения получил - 1222,0 тыс. грн (из них 807,5 тыс. грн это премия). То есть, каждый месяц в 2019 году Александренко получал премию от 50 до 120 тыс. грн, которая выплачивалась в соответствии с коллективным договором за особые достижения в работе!

В то же время, глава учреждения своим работникам выплачивал надбавку за особый характер труда в размере до 20% должностного оклада (которая, кстати, предусмотрена Постановлением КМУ от 27.03.2013 г. №199) выборочно и не каждый месяц, имея при этом экономию фонда оплаты труда.

В результате получили полную диспропорцию в размерах среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2019 году. Так, среднемесячная заработная плата Александренко составляла 101,9 тыс. грн, заместителей директора - 27,6 тыс. гривен, врачей - 13,23 тыс. гривен, среднего медицинского персонала - 8,02 тыс. гривен, водителей - 6,15 тыс. гривен.

Кроме того, как оказалось для Александренко требования антикоррупционного законодательства «не писаны»... В 2017 и 2018 годах он подал свою декларацию - несвоевременно! И ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в Национальное агентство, хотя обязанность это сделать у него возникла в феврале-марте 2018 года и апреле, мае, июле-декабре 2019 года (подается, если одноразовый полученный доход превышает для 2018 - 88 тыс. грн, для 2019 - 96 тыс. грн).

Сейчас на основании моего обращения управлением здравоохранения отправлено сообщение в Национальное агентство по нарушениям требований антикоррупционного законодательства А. Александренко, а также проводится служебное расследование Сумской ОГА.

Это дело сейчас находится под моим личным контролем», - говорится в сообщении.

Общество Анатолий Александренко Скорая
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах глава областной «скорой» за год получил более миллиона гривен. Назначена проверка (видео)
23.01.2020 07:39

В Сумах глава областной «скорой» за год получил более миллиона гривен. Назначена проверка (видео)

Его подчиненные получали «минималку»....

25.11.2019 10:57

В Сумах «скорые» не могут пробиться сквозь пробки на 20 лет Победы

Сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос об упорядочении движения транспорта в районе перекрестка ул. 20 лет...

Рятувальники побували у сумській «швидкій»
15.11.2019 09:57

Рятувальники побували у сумській «швидкій»

15 листопада працівниками Сумського міського відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій поспілкувались з трудовим колективом КЗ СОР «Сумський...

30.01.2019 10:35

Под Сумами спасатели вытащили «скорую» из снежного сугроба

29 января в 20:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи работникам службы «103» в с....

28.01.2019 14:19

На Сумщине спасатели помогли «скорой»застрявшей в сугробе

28 января в 00:20 к спасателям поступило сообщение, что в с. Литвиновичи Кролевецкого района в снежном сугробе застрял автомобиль скорой...

Новости

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года
Сегодня 09:21
Главврач «скорой» получал по 100 тысяч в месяц, пока врачи по 13
Сегодня 15:37
Сумская бегунья взяла «золото» в Эстонии
Сегодня 15:07
На Сумщине прокуратура хочет вернуть сети в коммунальную собственность
Сегодня 14:58
За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен
Сегодня 14:35
Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)
Сегодня 14:03
Сумы признали самым романтичным городом Украины
Сегодня 13:55
Полиция Сумщины разыскивает мужчину, пропавшего полгода назад
Сегодня 13:23
В Сумах заминировали третий суд
Сегодня 13:12
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ахтырки
Сегодня 13:04
Сегодня в Сумах играет сумская футзальная группа второй лиги
Сегодня 12:59
В Сумах заминировали второй суд за день
Сегодня 12:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.