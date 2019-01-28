Главврач «скорой» получал по 100 тысяч в месяц, пока врачи по 13 Народный депутат Украины по округу № 158 (Сумы, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) получил ответ на депутатское обращение к Сумской ОГА по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и проверки законности начисления премий руководителю «Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Анатолию Александренко.

Об этом говорится на странице депутата в Фейсбуке.

«Сегодня получил ответ на мое депутатское обращение к Сумской ОГА по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и проверки законности начисления премий руководителю коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Анатолию Александренко.

Неслыханно поражен!!!

Анатолий Александренко возглавляет учреждение с 2013 года (заключен договор). В 2016 году Александренко заработал около 387 тыс. грн, в 2017 - 942 тыс. грн, в 2018 - 781 тыс. грн. По информации управления здравоохранения в 2019 году руководитель заведения получил - 1222,0 тыс. грн (из них 807,5 тыс. грн это премия). То есть, каждый месяц в 2019 году Александренко получал премию от 50 до 120 тыс. грн, которая выплачивалась в соответствии с коллективным договором за особые достижения в работе!

В то же время, глава учреждения своим работникам выплачивал надбавку за особый характер труда в размере до 20% должностного оклада (которая, кстати, предусмотрена Постановлением КМУ от 27.03.2013 г. №199) выборочно и не каждый месяц, имея при этом экономию фонда оплаты труда.

В результате получили полную диспропорцию в размерах среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2019 году. Так, среднемесячная заработная плата Александренко составляла 101,9 тыс. грн, заместителей директора - 27,6 тыс. гривен, врачей - 13,23 тыс. гривен, среднего медицинского персонала - 8,02 тыс. гривен, водителей - 6,15 тыс. гривен.

Кроме того, как оказалось для Александренко требования антикоррупционного законодательства «не писаны»... В 2017 и 2018 годах он подал свою декларацию - несвоевременно! И ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в Национальное агентство, хотя обязанность это сделать у него возникла в феврале-марте 2018 года и апреле, мае, июле-декабре 2019 года (подается, если одноразовый полученный доход превышает для 2018 - 88 тыс. грн, для 2019 - 96 тыс. грн).

Сейчас на основании моего обращения управлением здравоохранения отправлено сообщение в Национальное агентство по нарушениям требований антикоррупционного законодательства А. Александренко, а также проводится служебное расследование Сумской ОГА.

Это дело сейчас находится под моим личным контролем», - говорится в сообщении.