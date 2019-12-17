«Виктория» стартовала в Кубке Единства с победы

Лидер группы 2 аматорского чемпионата Украины играл против середняка второй лиги профессионального чемпионата криворожского «Горняка».
Матч завершился минимальной победой представителей Сумщины.
«Горняк» - «Виктория» 0:1
5 февраля 2020 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Спорткомплекс «Горняк» (искусственное поле). 13:00. 70 зрителей. +3 градуса.
«Горняк» (Кривой Рог) - «Виктория» (пгт Николаевка, Сумская обл.) - 0:1 (0:1)
Гол: Константин Безъязычный (угловой), 26 (0:1).
«Виктория» (Николаевка) (стартовый состав): Николай Зинченко, Александр Яценко, Сергей Любчак, Вячеслав Шевченко, Иван Борисенко, Артем Касьянов, Тарас Михайлюк, Владимир Черников, Андрей Кузьмин, Андрей Нелин (к), Константин Безъязычный.
На замены выходили: Ерохин, Цапий, Ретушняк, Шимко, Гранкин, Еременко, Акимов, Романенко, Колос.
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