«Виктория» стартовала в Кубке Единства с победы 5 февраля в Кривом Роге ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района провела первый матч в кубке Единства по футболу.

Лидер группы 2 аматорского чемпионата Украины играл против середняка второй лиги профессионального чемпионата криворожского «Горняка». Матч завершился минимальной победой представителей Сумщины. «Горняк» - «Виктория» 0:1 5 февраля 2020 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Спорткомплекс «Горняк» (искусственное поле). 13:00. 70 зрителей. +3 градуса. «Горняк» (Кривой Рог) - «Виктория» (пгт Николаевка, Сумская обл.) - 0:1 (0:1) Гол: Константин Безъязычный (угловой), 26 (0:1). «Виктория» (Николаевка) (стартовый состав): Николай Зинченко, Александр Яценко, Сергей Любчак, Вячеслав Шевченко, Иван Борисенко, Артем Касьянов, Тарас Михайлюк, Владимир Черников, Андрей Кузьмин, Андрей Нелин (к), Константин Безъязычный. На замены выходили: Ерохин, Цапий, Ретушняк, Шимко, Гранкин, Еременко, Акимов, Романенко, Колос.