У Сумах читали вголос Ліну Костенко

Захід присвячено неперевершеній поезії Ліни Костенко. На поетичному флешмобі звучали ліричні та філософські вірші Ліни Василівни. Серед багатогранної творчості кожен знайшов свої близькі серцю рядки. Працівники бібліотеки натхненно читали улюблені вірші поетеси. Постійні читачі, які завітали сьогодні до бібліотеки також прочитали свої улюблені твори.
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