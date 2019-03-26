У Сумах читали вголос Ліну Костенко 5 лютого колектив Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки долучився до Всесвітнього дня читання вголос і подарував своїм читачам свято слова, книги та читання.

Захід присвячено неперевершеній поезії Ліни Костенко. На поетичному флешмобі звучали ліричні та філософські вірші Ліни Василівни. Серед багатогранної творчості кожен знайшов свої близькі серцю рядки. Працівники бібліотеки натхненно читали улюблені вірші поетеси. Постійні читачі, які завітали сьогодні до бібліотеки також прочитали свої улюблені твори.