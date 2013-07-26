В Сумах пройдут рыцарские бои

Турнир по исторической реконструкции пройдет 8 февраля в Сумах.
Сражения «Щит-меч», «Баклер-меч» пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 11.00. Вход свободный.
С 2013 года ежегодно 2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов проходит военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань....
7 ноября на площади 50-летия Октябрьской революции, расположенной перед зданием налоговой инспекции, прошла своеобразная историческая реконструкция.... 1
2 сентября на границе Шосткинского и Кролевецкого районов состоялся митинг, посвященный годовщину героической обороны рубежей на р. Эсмань в 1941...
2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов состоялась военно-историческая реконструкция боев 1941 года, которая была проведена в рамках годовщины...
27-28 июля на территории Кролевецкого и Конотопского районов пройдет военно-историческая реконструкция «За родную Сумщину! 1943», посвященная 70-й годовщине освобождения Сумщины... 14