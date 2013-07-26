Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20339

В Сумах пройдут рыцарские бои

«Ukrainian Medieval Fencing» и клуб исторического фехтования «Князь» представляют проект «Открытая Сумская Премьер Лига UMF», который стартует на этой неделе.

Турнир по исторической реконструкции пройдет 8 февраля в Сумах.

Сражения «Щит-меч», «Баклер-меч» пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 11.00. Вход свободный.

Спорт Военно-историческая реконструкция

По тематике

На Сумщине пройдет военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань
29.08.2019 10:10

На Сумщине пройдет военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань

С 2013 года ежегодно 2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов проходит военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань....

Декоммунизация? Не, не слышали: в Шостке вспоминали революцию 1917-го
09.11.2015 08:36

Декоммунизация? Не, не слышали: в Шостке вспоминали революцию 1917-го

7 ноября на площади 50-летия Октябрьской революции, расположенной перед зданием налоговой инспекции, прошла своеобразная историческая реконструкция.... 1

На севере Сумщины реконструировали события 1941-го
04.09.2015 12:29

На севере Сумщины реконструировали события 1941-го

2 сентября на границе Шосткинского и Кролевецкого районов состоялся митинг, посвященный годовщину героической обороны рубежей на р. Эсмань в 1941...

На Сумщине провели военно-историческую реконструкцию боев 1941 года
05.09.2014 10:20

На Сумщине провели военно-историческую реконструкцию боев 1941 года

2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов состоялась военно-историческая реконструкция боев 1941 года, которая была проведена в рамках годовщины...

26.07.2013 08:44

Cумщину заново освободят от фашистов. При поддержке райгосадминистраций

27-28 июля на территории Кролевецкого и Конотопского районов пройдет военно-историческая реконструкция «За родную Сумщину! 1943», посвященная 70-й годовщине освобождения Сумщины... 14

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1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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