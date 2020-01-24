Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46293

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

20-22 февраля в Сумах состоятся соревнования, уровень конкуренции на которых в некоторых из дисциплин не будет уступать мировым и европейским чемпионатам.

В секторе для прыжков в высоту встретятся четыре спортсменки из мировой топ-десятки сезона. А еще целое созвездие победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы подарят зрителям настоящую борьбу за звание чемпионов Украины 2020 по легкой атлетике в помещении в различных дисциплинах.

Чемпионат пройдет в манеже СумГУ. Вход свободный. Ожидается розыгрыш призов среди зрителей и автограф-сессии лучших атлетов Украины.

Расписание соревнований здесь.

Спорт Анонс Легкая атлетика

По тематике

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України
Сегодня 14:32

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України

10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України»....

Сумские футзалисты примут кременчужан
Сегодня 13:45

Сумские футзалисты примут кременчужан

«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с командой из Полтавщины....

Спортсмен с Сумщины стал легкоатлетом года в Украине
Сегодня 11:24

Спортсмен с Сумщины стал легкоатлетом года в Украине

Определились победители опроса Федерации легкой атлетики Украины в восьми номинациях по итогам 2019 года....

Сумчанам покажуть виставку сторіз
Сегодня 08:05

Сумчанам покажуть виставку сторіз

Мандрівниця та фотограф Анна Клочко запрошує на фотовиставку #сторізPROсторіз....

Сумчан запрошують на вечір кіно
Вчера 08:40

Сумчан запрошують на вечір кіно

У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.