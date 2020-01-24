В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике 20-22 февраля в Сумах состоятся соревнования, уровень конкуренции на которых в некоторых из дисциплин не будет уступать мировым и европейским чемпионатам.

В секторе для прыжков в высоту встретятся четыре спортсменки из мировой топ-десятки сезона. А еще целое созвездие победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы подарят зрителям настоящую борьбу за звание чемпионов Украины 2020 по легкой атлетике в помещении в различных дисциплинах. Чемпионат пройдет в манеже СумГУ. Вход свободный. Ожидается розыгрыш призов среди зрителей и автограф-сессии лучших атлетов Украины. Расписание соревнований здесь.