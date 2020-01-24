В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

В секторе для прыжков в высоту встретятся четыре спортсменки из мировой топ-десятки сезона. А еще целое созвездие победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы подарят зрителям настоящую борьбу за звание чемпионов Украины 2020 по легкой атлетике в помещении в различных дисциплинах.
Чемпионат пройдет в манеже СумГУ. Вход свободный. Ожидается розыгрыш призов среди зрителей и автограф-сессии лучших атлетов Украины.
Расписание соревнований здесь.
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