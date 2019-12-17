Сумские лыжники с медалями чемпионата Украины

Ученики-спортсмены Сумской областной ДЮСШ «Инваспорт» воспитанники тренера-преподавателя Сергея Харченко: Владислав Куриско, Кирилл Мариненко, Вадим Рута, Снежана Беркун, Кристина Миненко и Кристина Рубаник завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей.
1-2 февраля в Славянске Донецкой области состоялся XII Всеукраинский турнир по плаванию среди детей с инвалидностью (недостатками зрения, слуха и...
Сегодня, 21 января, в швейцарской Лозанне, где проходят III Зимние Юношеские Олимпийские игры, завершаются лыжне соревнования....
В швейцарской Лозанне продолжаются III Зимние Юношеские Олимпийские игры....
Сегодня, 18 января, швейцарской Лозанне на III Зимних олимпийских играх стартовали юные лыжники....
Еще одна яркая победа сумских лыжников на XIX зимних Дефлимпийских Играх, проходящих в Италии....