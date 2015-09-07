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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39437

Сумчанина оштрафовали за художества сына-граффитчика

Сын разрисовывал стены подземного перехода, а отцу придется заплатить штраф.

4 февраля Заречный райсуд Сум привлек к административной ответственности отца за невыполнение им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына (ч. 3 ст. 184 КУоАП) и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 850 грн.

Согласно материалам дела, вечером 8 января 2020 года несовершеннолетний парень, находясь в центре города возле фонтана «Садко» в подземном переходе, наносил краской надпись на стену. Этим нарушил п. 8 раздела ХІІ решение СМР «Об утверждении правил благоустройства города Сумы» и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 152 КУоАП, но не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность. А потому за действия своего несовершеннолетнего сына к ответственности привлечено отца по ч. 3 ст. 184 КУоАП.

Отец несовершеннолетнего парня в суде вину признал, раскаялся. Кроме того его вина подтверждается содержанием протокола об административном правонарушении, его объяснениями, собранными материалами дела, которые исследованы в судебном заседании.

Суд, учитывая характер совершенного правонарушения и личности виновного, считал необходимым применить к нему административное взыскание в виде штрафа.

Отцу также придется оплатить судебный сбор в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Право Админштраф Граффити

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