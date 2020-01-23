Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы

Сегодня в адрес клуба поступило письмо, в котором гости извинились и сообщили, что не смогут приехать на игру. Таким образом, «Food Centre-СумДУ» автоматически прошел в 1/4 финала Кубка Украины. Напомним: во Львове сумчане были сильнее 7:4.
Следующий домашний матч нашей команды состоится 16 февраля против чемпиона Украины херсонского «Продэксима».
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