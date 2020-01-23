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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27336

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы

Ответный матч 1/8 Кубка Украины «FoodCentre-СумДУ» против львовского «Максимуса» не состоится.

Сегодня в адрес клуба поступило письмо, в котором гости извинились и сообщили, что не смогут приехать на игру. Таким образом, «Food Centre-СумДУ» автоматически прошел в 1/4 финала Кубка Украины. Напомним: во Львове сумчане были сильнее 7:4.

Следующий домашний матч нашей команды состоится 16 февраля против чемпиона Украины херсонского «Продэксима».

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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