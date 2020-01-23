Сумские футзалисты сыграют с роменскими Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную.

Ответный матч Кубка Украины против львовского «Максимуса» не состоится из-за неявки гостей. Главный тренер «Food Centre-СумДУ» Иван Скицко отметил, что важно закончить недельный тренировочный цикл игрой. Поэтому завтра в 13.00 в стенах СумГПУ им. Макаренко состоится встреча против участника Первой лиги чемпионата Украины - роменского «Рятувальника».

«Мы уже несколько дней знали, что «Максимус», скорее всего, не приедет в Сумы. Поэтому был запасной вариант – «Рятувальник». Сейчас можно сказать, что игра состоится в то же время, как и против львовян - 13:00. Приглашаем болельщиков», - сказал тренер.

Вход свободный.