Сумские футзалисты сыграют с роменскими

Ответный матч Кубка Украины против львовского «Максимуса» не состоится из-за неявки гостей. Главный тренер «Food Centre-СумДУ» Иван Скицко отметил, что важно закончить недельный тренировочный цикл игрой. Поэтому завтра в 13.00 в стенах СумГПУ им. Макаренко состоится встреча против участника Первой лиги чемпионата Украины - роменского «Рятувальника».
«Мы уже несколько дней знали, что «Максимус», скорее всего, не приедет в Сумы. Поэтому был запасной вариант – «Рятувальник». Сейчас можно сказать, что игра состоится в то же время, как и против львовян - 13:00. Приглашаем болельщиков», - сказал тренер.
Вход свободный.
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