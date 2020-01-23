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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40249

Рада повысила штрафы за разведение костров в лесу в 5 раз

Верховная Рада утвердила изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 народных депутата.

Законом увеличены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах штраф повышен с 5-15 до 25-50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – с 15-50 до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А за действия, которые привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, штраф для граждан увеличен с 15-50 до 50-100 необлагаемых минимумов необлагаемых минимумов, а для должностных лиц – с 35-60 до 60-120 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По мнению авторов законопроекта, основную опасность для лесных насаждений несет рост посещения лесов населением, а поэтому необходимо усилить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. 

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