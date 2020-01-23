В Сумах почти в полтора раза подорожала вода Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Заседание комиссии достоялось 4 февраля. На нем было принято постановление НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141» относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год».

Среди 43-х предприятий, для которых изменен тариф, есть и сумское КП «Горводоканал».

Для сумчан c 5 февраля 2020 года будет действовать тариф по водоснабжению - 9,98 грн за 1 куб. м (без НДС), и тариф по водоотведению - 10,22 грн. за 1 куб. м (без НДС).

За каждый кубический метр потребленной воды сумской потребитель заплатит 24,24 грн.

Согласно предыдущим квитанциями общая сумма составляла 16,54 грн.

Таким образом в текущем месяце общий тариф вырастет почти в 1,5 раза: + 46,6%.