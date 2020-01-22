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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах от гриппа умер человек

Умер 63-летний мужчина от пандемического вируса А Н1 / N1.

Это первый случай в 2020 году. Об этом сообщила областная инфекционистка Ирина Троцкая, пишет UA:СУМИ.

Мужчина скончался на 10-й день пребывания в стационаре.

По словам Ирины Троцкой, он находился в группе риска: имел патологию сердечно-сосудистой системы.

Напомним: на Сумщине почти в полтора раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Зарегистрировано почти восемь с половиной тысяч больных. Зафиксирован 31 случай гриппа. Учебный процесс остановили в 109 школах области.

В 2019 году на Сумщине от гриппа умерли 4 человека.

Общество Грипп Смерть от гриппа

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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