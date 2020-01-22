В Сумах от гриппа умер человек Умер 63-летний мужчина от пандемического вируса А Н1 / N1.

Это первый случай в 2020 году. Об этом сообщила областная инфекционистка Ирина Троцкая, пишет UA:СУМИ.

Мужчина скончался на 10-й день пребывания в стационаре.

По словам Ирины Троцкой, он находился в группе риска: имел патологию сердечно-сосудистой системы.

Напомним: на Сумщине почти в полтора раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Зарегистрировано почти восемь с половиной тысяч больных. Зафиксирован 31 случай гриппа. Учебный процесс остановили в 109 школах области.

В 2019 году на Сумщине от гриппа умерли 4 человека.