На Сумщине ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов при импорте горючего Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при импорте подакцизных товаров и изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

В рамках проведения операции «Щит» и расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших схему ввоза в Украину подакцизных товаров с занижением их таможенной стоимости и дальнейшую реализацию импортируемого таким образом горючего за наличные без уплаты налогов.

Для реализации преступной схемы фигуранты использовали подконтрольную компанию-импортера, от имени которого ввозили в Украину дизельное топливо и бензин, при растаможивании которых в документы, которые подавались в таможню, вносили недостоверные данные, занижая таможенную стоимость горючего и, соответственно, - сумму таможенных платежей.

В дальнейшем горючее реализовывали за наличные физическим лицам, а документально отражали продажу импортируемых товаров в адрес подконтрольных компаний.

На основании постановлений суда проведены обыски по местам жительства фигурантов, в их домовладениях, офисных помещениях, автомобилях и имущественном комплексе, которым они пользовались.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято 9 печатей подконтрольных фигурантам СХД, в т.ч. предприятий-импортеров, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 905 тыс. грн, почти 215 тыс. литров дизельного топлива и более 30 тыс. литров бензина общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн, а также черновые записи, телефоны и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на 9 млн. 176 тыс. 312,19 грн суммы лимита НДС, находящихся на счетах компаний фигурантов в системе электронного администрирования НДС.

Продолжается следствие, сообщает Государственная фискальная служба Украины.