Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур

«Триумф-Sigma» - «Технология» 0:5
Голы: Белиба (7), Стрыбак (12), Окопный (21, 32), Смоляк (36).
«Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» - «Lex VSK – Сумбуд» 1:1
Голы: Таранченко (6) - Гученко (35).
После 4-го тура на вершину турнирной таблицы поднялась «Технология» с 9 очками. «Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» с 8-ю очками идет на втором месте. «Lex VSK-Сумбуд» с 5 баллами на предпоследнем месте. На дне турнирки уже традиционно расположился «Триумф-Sigma» с показателем 0 очков, сообщает пресс-служба АФС.
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