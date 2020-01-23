Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур 5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6.

«Триумф-Sigma» - «Технология» 0:5

Голы: Белиба (7), Стрыбак (12), Окопный (21, 32), Смоляк (36).

«Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» - «Lex VSK – Сумбуд» 1:1

Голы: Таранченко (6) - Гученко (35).

После 4-го тура на вершину турнирной таблицы поднялась «Технология» с 9 очками. «Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» с 8-ю очками идет на втором месте. «Lex VSK-Сумбуд» с 5 баллами на предпоследнем месте. На дне турнирки уже традиционно расположился «Триумф-Sigma» с показателем 0 очков, сообщает пресс-служба АФС.