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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30349

На Сумщине спасатели 4 часа тушили пожар

Сегодня, 6 февраля, в 6:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Павловская в с. Речки Белопольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Речки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 30 кв. м, перекрытия на площади до 15 кв. м, холодильник, духовой шкаф и вещи домашнего обихода. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 2 км от очага горения.

В 7:01 возгорание локализовали, а в 10:25 - потратив на тушение около 6 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Речки.

По предварительным выводам специалистов вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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