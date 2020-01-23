Узбек пытался подкупить сумских пограничников

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Одессу, в качестве пассажира прибыл гражданин Республики Узбекистан. При осуществлении мероприятий пограничного контроля относительно иностранца сработала база данных - ему запрещен въезд на территорию Украины. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 3000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
После проведения работниками полиции следственных действий в отношении 60-летнего гражданина Узбекистана принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке его возвращено на территорию России.
Сумской пограничный отряд обращается ко всем гражданам с просьбой не предлагать средства должностным лицам Госпогранслужбы Украины за принятие неправомерных решений, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать по телефону горячей линии службы «Доверие» по телефону: 0800218808 - многоканальный номер (для бесплатных звонков из сети фиксированной и мобильной связи на территории Украины).
4 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку...
Четыре тысячи гривен предлагала женщина работникам полиции, чтобы те не составляли административный протокол на ее мужа, который руководил автомобилем, находясь...
Пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни во время осмотра поезда обнаружили тайник с партией печатной продукции....
Водитель маршрутного транспортного средства, чтобы не отвечать за совершенное правонарушение, предлагал патрульным взятку.... 1
Водитель, чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, предложил полицейским деньги....