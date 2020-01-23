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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10205

Узбек пытался подкупить сумских пограничников

Сегодня, 6 февраля, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Одессу, в качестве пассажира прибыл гражданин Республики Узбекистан. При осуществлении мероприятий пограничного контроля относительно иностранца сработала база данных - ему запрещен въезд на территорию Украины. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 3000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении 60-летнего гражданина Узбекистана принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке его возвращено на территорию России.

Сумской пограничный отряд обращается ко всем гражданам с просьбой не предлагать средства должностным лицам Госпогранслужбы Украины за принятие неправомерных решений, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать по телефону горячей линии службы «Доверие» по телефону: 0800218808 - многоканальный номер (для бесплатных звонков из сети фиксированной и мобильной связи на территории Украины).

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