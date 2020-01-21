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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30149

На Сумщине в коммунальную собственность вернули землю стоимостью более 3,3 млн грн

На Сумщине после вмешательства прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки стоимостью свыше 3,3 млн грн.

В ходе осуществления Ахтырской местной прокуратурой представительских полномочий, направленных на защиту интересов государства в сфере использования земель государственной и коммунальной собственности установлено, что Миропольским сельским советом Краснопольского района Сумской области в 2019 году, с нарушением соответствующих норм Земельного кодекса Украины, Закона Украины «Об аренде земли», регулирующих правоотношения в сфере земельных отношений, без проведения земельных торгов передано в пользование одному из сельскохозяйственных обществ региона три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 97 га, нормативно-денежной оценке более 3,3 млн грн.

На устранение выявленных нарушений Ахтырской местной прокуратурой в октябре 2019 года внесены 3 исковых заявления в Хозяйственный суд Сумской области с требованием признать незаконно заключены договоры недействительными и обязать сельскохозяйственное общество вернуть земельные участки в коммунальную собственность.

В ходе судебного разбирательства ответчик согласился с доводами прокурора и принял решение о добровольном расторжении оспариваемых договоров и возврате земель территориальной громаде.

Учитывая, что требования прокурора были выполнены в добровольном порядке, земельные участки согласно Актов приема-передачи возвращены в коммунальную собственность, хозяйственным судом принято решение о закрытии производства по указанным делам, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Земля Прокуратура

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