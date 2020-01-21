На Сумщине в коммунальную собственность вернули землю стоимостью более 3,3 млн грн

В ходе осуществления Ахтырской местной прокуратурой представительских полномочий, направленных на защиту интересов государства в сфере использования земель государственной и коммунальной собственности установлено, что Миропольским сельским советом Краснопольского района Сумской области в 2019 году, с нарушением соответствующих норм Земельного кодекса Украины, Закона Украины «Об аренде земли», регулирующих правоотношения в сфере земельных отношений, без проведения земельных торгов передано в пользование одному из сельскохозяйственных обществ региона три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 97 га, нормативно-денежной оценке более 3,3 млн грн.
На устранение выявленных нарушений Ахтырской местной прокуратурой в октябре 2019 года внесены 3 исковых заявления в Хозяйственный суд Сумской области с требованием признать незаконно заключены договоры недействительными и обязать сельскохозяйственное общество вернуть земельные участки в коммунальную собственность.
В ходе судебного разбирательства ответчик согласился с доводами прокурора и принял решение о добровольном расторжении оспариваемых договоров и возврате земель территориальной громаде.
Учитывая, что требования прокурора были выполнены в добровольном порядке, земельные участки согласно Актов приема-передачи возвращены в коммунальную собственность, хозяйственным судом принято решение о закрытии производства по указанным делам, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
На Сумщине по иску прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки стоимостью свыше 4,6 млн грн....
Конотопской местной прокуратурой установлено, что по результатам торгов в 2017 году физическому лицу на семь лет в платное пользование передано...
В прокуратуре Сумской области создан Телеграмм-чат, куда жители Сумщины смогут сообщить о нелегальных игровые заведения....
После вмешательства Сумской местной прокуратуры земельный участок коммунальной собственности освобожден от незаконно установленной АЗС....
Приказом Генерального прокурора по согласованию Совета прокуроров Украины на должность первого заместителя прокурора Сумской области назначен Рубан Александр Петрович....