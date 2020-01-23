На Сумщине работники полиции разыскивают «кредитного» афериста На этот раз жертвой злоумышленника стала 49-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и набрал на ее имя кредитов почти на 21 тыс. гривен.

По словам заявительницы, ей на мобильный позвонил мужчина, назвавшийся оператором мобильной связи, и сообщил, что ее номер заблокирован. Для разблокирования попросил назвать номера двух последних собеседников, что женщина и сделала.

А через несколько дней на мобильный телефон дочери заявительницы начали звонить операторы кредитных учреждений и спрашивать, когда ее мать собирается возвращать взятые в кредит деньги. Сама же женщина утверждает, что никаких ссуд не брала.

Как установили правоохранители, злоумышленник воспользовался личными данными гражданки, оформив на ее имя шесть онлайн-кредитов почти на 21 тыс. гривен.

«С начала нынешнего года это не первый такой случай, - комментирует ситуацию начальник следственного отдела Глуховского отдела полиции Александр Вернигоров. - Взять кредит в режиме онлайн очень просто и быстро. Для этого нужны мобильный номер телефона, паспорт и банковская карточка, на которую и придут деньги. В данном случае злоумышленник, узнав два последних номера, по которым звонила женщина, заблокировал ее сим-карту. Затем воспользовался услугой «потеря сим-карты» и получил дубликат. Таким образом, имея мобильный номер чужого телефона, подал заявление для получения кредита».

Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и устанавливают все обстоятельства преступления.

Правоохранители предостерегают граждан в коем случае не доверять неизвестным телефонным собеседником, кем бы они ни назывались; быть внимательными и осмотрительными, и проверять полученную информацию через «горячие линии» соответствующих мобильных операторов. В случае любых сомнений класть трубку, и обращаться на линию «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.