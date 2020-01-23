Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29327

На Сумщине работники полиции разыскивают «кредитного» афериста

На этот раз жертвой злоумышленника стала 49-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и набрал на ее имя кредитов почти на 21 тыс. гривен.

По словам заявительницы, ей на мобильный позвонил мужчина, назвавшийся оператором мобильной связи, и сообщил, что ее номер заблокирован. Для разблокирования попросил назвать номера двух последних собеседников, что женщина и сделала.

А через несколько дней на мобильный телефон дочери заявительницы начали звонить операторы кредитных учреждений и спрашивать, когда ее мать собирается возвращать взятые в кредит деньги. Сама же женщина утверждает, что никаких ссуд не брала.

Как установили правоохранители, злоумышленник воспользовался личными данными гражданки, оформив на ее имя шесть онлайн-кредитов почти на 21 тыс. гривен.

«С начала нынешнего года это не первый такой случай, - комментирует ситуацию начальник следственного отдела Глуховского отдела полиции Александр Вернигоров. - Взять кредит в режиме онлайн очень просто и быстро. Для этого нужны мобильный номер телефона, паспорт и банковская карточка, на которую и придут деньги. В данном случае злоумышленник, узнав два последних номера, по которым звонила женщина, заблокировал ее сим-карту. Затем воспользовался услугой «потеря сим-карты» и получил дубликат. Таким образом, имея мобильный номер чужого телефона, подал заявление для получения кредита».

Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и устанавливают все обстоятельства преступления.

Правоохранители предостерегают граждан в коем случае не доверять неизвестным телефонным собеседником, кем бы они ни назывались; быть внимательными и осмотрительными, и проверять полученную информацию через «горячие линии» соответствующих мобильных операторов. В случае любых сомнений класть трубку, и обращаться на линию «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 16:29

На Сумщине посадили двух серийных мошенников

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум 29-летних жителям г. Конотоп, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан....

04.02.2020 08:36

Фейковый продавец авто развел жителя Сумщины на 45 тысяч

В полицию обратился 58-летний житель Бурыни....

03.02.2020 15:59

В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина....

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США
30.01.2020 17:37

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США

В Ахтырскую местную прокуратуру обратился мужчина с заявлением о преступлении, совершенном в отношении него племянницей и племянником....

29.01.2020 08:29

В Шостке полицейские разыскивают кредитного афериста

Злоумышленник воспользовался личными данными местной жительницы и оформил на нее заем на 7000 гривен....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.