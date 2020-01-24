Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23349

Жители Сумщины стали жертвами мошенников

Роменские полицейские устанавливают личности продавцов «виртуальных» товаров, которые незаконно завладели средствами двух жителей райцентра.

На днях в дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 26-летний местный житель. Он рассказал, что на одном из известных интернет-сайтов нашел объявление о продаже мобильного телефона престижной модели. Предложение ему понравилась выгодной ценой. Он обсудил с продавцом все детали сделки и в качестве предоплаты перечислил 4000 гривен на банковскую карточку собеседника. Однако после получения аванса тот оборвал с покупателем связь, поэтому мужчине пришлось обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Подобное сообщение поступило в Роменский отдел полиции от 19-летней девушки. Она в поисках электронагревателя попала в аналогичную мошенническую ловушку, перечислив на продиктованный счет 600 гривен. Более того, узнав реквизиты банковской карты девушки, злоумышленник снял с ее счета еще 2400 гривен.

Сейчас по обоим этим фактам следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

Работники полиции призывают граждан быть осторожными во время покупок через Интернет. Ежедневно мошенники придумывают новые схемы обмана, чтобы пополнить собственные карманы. Чтобы гарантированно получить свой заказ, следует пользоваться услугами только проверенных интернет-сайтов или компаний. Также используйте услуги «наложенный платеж» - это позволяет оплатить покупку при ее получении, проверить целостность и качество товара, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 17:29

На Сумщине работники полиции разыскивают «кредитного» афериста

На этот раз жертвой злоумышленника стала 49-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и набрал на ее...

Вчера 16:29

На Сумщине посадили двух серийных мошенников

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум 29-летних жителям г. Конотоп, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан....

04.02.2020 08:36

Фейковый продавец авто развел жителя Сумщины на 45 тысяч

В полицию обратился 58-летний житель Бурыни....

03.02.2020 15:59

В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина....

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США
30.01.2020 17:37

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США

В Ахтырскую местную прокуратуру обратился мужчина с заявлением о преступлении, совершенном в отношении него племянницей и племянником....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.