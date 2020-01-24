Жители Сумщины стали жертвами мошенников Роменские полицейские устанавливают личности продавцов «виртуальных» товаров, которые незаконно завладели средствами двух жителей райцентра.

На днях в дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 26-летний местный житель. Он рассказал, что на одном из известных интернет-сайтов нашел объявление о продаже мобильного телефона престижной модели. Предложение ему понравилась выгодной ценой. Он обсудил с продавцом все детали сделки и в качестве предоплаты перечислил 4000 гривен на банковскую карточку собеседника. Однако после получения аванса тот оборвал с покупателем связь, поэтому мужчине пришлось обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Подобное сообщение поступило в Роменский отдел полиции от 19-летней девушки. Она в поисках электронагревателя попала в аналогичную мошенническую ловушку, перечислив на продиктованный счет 600 гривен. Более того, узнав реквизиты банковской карты девушки, злоумышленник снял с ее счета еще 2400 гривен.

Сейчас по обоим этим фактам следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

Работники полиции призывают граждан быть осторожными во время покупок через Интернет. Ежедневно мошенники придумывают новые схемы обмана, чтобы пополнить собственные карманы. Чтобы гарантированно получить свой заказ, следует пользоваться услугами только проверенных интернет-сайтов или компаний. Также используйте услуги «наложенный платеж» - это позволяет оплатить покупку при ее получении, проверить целостность и качество товара, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.