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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58261

Жительница Шостки обобрала квартиру пьяного знакомого

Фактически напросившись к нетрезвому 55-летнему мужчине в гости, 40-летняя женщина дождалась, пока он уснет, и вынесла из его дома понравившиеся вещи.

Утром обворованный обратился с заявлением в полицию. Рассказал, что помнит, как пришли вместе с новой знакомой домой, пили чай, а потом он заснул. Проснувшись, обнаружил пропажу автомобильного телевизора, мобильного телефона и ТВ-тюнера.

«Наши сотрудники подробно опросили потерпевшего, провели оперативные мероприятия и установили подозреваемую, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ею оказалась 40-летняя местная жительница. Часть похищенных вещей нашли у нее дома, изъяли и вернули владельцу. Что касается мобильного, то она успела сдать его в ломбард».

По словам женщины, она была уверена в своей безнаказанности, ведь новый знакомый был пьян и, по ее мнению, в полицию не обратился бы.

По факту кражи в полиции открыли уголовное производство. Санкция ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание ей определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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