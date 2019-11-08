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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:561204

На Сумщине уволят сразу 400 госчиновников

Госслужащим Сумщины, подлежащие сокращению, будут предлагать стать предпринимателями.

Об этом во время встречи с временно исполняющей обязанности главы облгосадминистрации Ириной Купрейчик сообщил директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

«Вопросам занятости госслужащих, которых сокращают в райгосадминистрациях, мы занимаемся с прошлого года, - отметил Владимир Подлесный. - Сейчас предупреждены об увольнении 410 человек, в конце февраля они оставят свои рабочие места. С этими людьми проводились собеседования, обучение. Мы проводили неоднократные встречи с руководством районов и вместе делаем все возможное, чтобы эти люди были трудоустроены. Некоторым из них мы находим другие места работы, а ориентировочно половине из всех заявленных предлагать стать предпринимателями. В среднем на развитие предпринимательской деятельности они получат по 60-80 тыс. гривен».

В ходе встречи Ирина Купрейчик отметила, что трудоустройство работников райгосадминистраций, которое подлежат сокращению, - это вопрос, которым занимаются сегодня в том числе на уровне Кабинета Министров. Ведь люди в результате реформирования органов исполнительной власти не должны страдать, оставшись без работы. Поэтому она призвала Владимира Подлесного и всех сотрудников службы занятости и руководство районов сделать все необходимое, чтобы госслужащие, особенно люди с большим потенциалом, были трудоустроены или имели возможность начать собственное дело.

Общество Служба занятости Увольнение Чиновники

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